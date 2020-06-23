Місцеві бюджети Луганщини отримали майже 23 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

23 июня 2020, 11:37

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що на Луганщині зареєстровано 4 платники, які виробляють підакцизні товари (пиво). Вони за січень-травень поточного року перерахували до державного бюджету 9 млн 540,7 тис. грн, у т.ч. у травні – 1 млн 904,7 тис. грн акцизного податку з вироблених в України підакцизних товарів (продукції).

У відомстві зазначили, що станом на перше червня 2020 року на Луганщині здійснюють діяльність 1 тис. 230 суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Вони перерахували до місцевих бюджетів 23 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, у т.ч. у травні – 4 млн 378,5 тис. гривень.

Від плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за січень-травень цього року до бюджетів надійшло 5,3 млн грн, в т.ч. у травні – 767,4 тис. гривень.