СБУ лишила мэра Черкасс допуска к гостайне

23 июня 2020, 12:27

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что Служба безопасности Украины запретила ему доступ к государственной тайне. Соответствующее письмо глава города получил вчера, 22 июня. Об этом Бондаренко рассказал в своем видеообращении, сообщает 112 Украина.

«Интересное письмо. Я понимаю, что Служба безопасности вместо того, чтобы заниматься поиском шпионов, занята с утра и до ночи мэром города Черкассы за то, что он посмел все-таки ослабить карантин. Ну ничего, я думаю, что разберемся как-то», - сказал он.

В СБУ подтвердили данную информацию и заявили, что решение было принято из-за невыполнения Анатолием Бондаренко обязанностей по охране гостайны.

«Управлением СБУ в Черкасской области выявлено невыполнение городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко обязанностей по охране государственной тайны, то есть нарушение статей 23-26 закона Украины «О государственной тайне». Главу города ранее информировали о необходимости привести в соответствие с законодательством состояние охраны гостайны в Черкасском городском совете, но он продолжал нарушать закон, в связи с чем ему отменили доступ к государственной тайне», - сказала в эфире телеканала «UA: Черкассы» пресс-секретарь управления СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога.

Напомним, 20 мая, во время пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом, который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом. По словам президента, против Бондаренко открыли 19 уголовных производств.

В ответном видеообращении мэр подчеркнул, что все они были открыты из-за его политической деятельности. Также Бондаренко добавил, что Зеленскому «на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент».

В конце мая Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства к Зеленскому.