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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
23 июня 2020, 13:51

В Украине готовятся к выплатам семьям умерших врачей

В Украине начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые лечили пациентов с коронавирусом COVID-19. Это необходимо для страховых выплат их семьям.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания у Владимира Зеленского.

Сообщается, что по итогам эпидемиологических расследований смогут установить причины смерти, после чего можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям.

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - отметил Зеленский.

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