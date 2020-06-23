На Луганщині СБУ викрила посадовця поліції на вимаганні грошей з військовослужбовця

23 июня 2020, 14:52

Служба безпеки України викрила заступника начальника районного відділу поліції Луганської області та адвоката, які причетні до одержання неправомірної вигоди.

За попередніми даними слідства, поліцейський вимагав гроші з військовослужбовця за непритягнення до відповідальності за нібито шахрайство. До протиправної діяльності посадовець залучив адвоката.

Правоохоронці затримали обох фігурантів в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми хабара.

Під час обшуків в автомобілі адвоката та службовому кабінеті поліцейського вилучено всю суму неправомірної вигоди та інші кошти, походження яких встановлюється.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх винних осіб.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з територіальним управлінням ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Прес-служба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях