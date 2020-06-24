Украинцы могут получить медпомощь в частных клиниках за счет государства

24 июня 2020, 09:00

В Украине 517 частных медучреждений и врачей ФЛП оказывают медпомощь в рамках Программы медицинских гарантий, 713 тыс. украинцев уже заключили декларации с врачами первички в частных медучреждениях.

Об этом на брифинге заявила директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Татьяна Бойко, сообщает Укринформ.

«Среди заведений, с которыми НСЗУ заключила договора на оказание медицинской помощи украинцам, есть не только коммунальные, но и частные заведении и врачи ФЛП. В частности, на сегодняшний день договор с НСЗУ на помощь на первичном звене - терапевты, педиатры, семейные врачи - заключили 517 частных учреждений и врачей ФЛП. И еще 63 медицинских учреждения, которые оказывают специализированную медпомощь.... На сегодняшний день 713 тыс. украинских заключили декларации с врачами ФЛП или врачами в частных заведениях. Общее количество таких врачей 1268 и 179 из них работают в селах», - сказала Бойко.

Она отметила, что с начала старта медреформы на первичном звене количество частных медучреждений постоянно растет. Так, по данным НСЗУ, на начало 2019 года 204 частных медучреждения заключили договор с НСЗУ, на конец 2019 - 416.

«Это подтверждает, что частным врачам, частным медучреждениям интересно работать с НСЗУ и предоставлять услуги украинцам. Рост количества частных медучреждений стимулирует конкуренцию за пациента и заставляет медучреждения улучшать предоставление медуслуг», - сказала Бойко.

По данным НСЗУ, за предоставление медицинской помощи в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) частные медучреждения и врачи ФЛП с начала года уже получили 177 млн ​​грн

За государственный счет пациент получает у врача из частного учреждения первичной медпомощи или врача ФЛП следующий объем услуг, предусмотренный ПМГ: неограниченное количество посещений врача, когда пациенту это нужно; базовые исследования и анализы по определению врача, которые нужны пациенту, вакцинацию детей и взрослых в соответствии с календарем прививок.

Врач выписывает рецепты по программе «Доступные лекарства», электронное направление к другим специалистам на проведение исследований. Это дает пациенту возможность получить эти услуги бесплатно.

Информацию о частных медучреждениях, предоставляющих медуслуги по Программе медицинских гарантий, можно узнать на сайте НСЗУ.