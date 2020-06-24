Что нужно знать при выборе детской одежды

24 июня 2020, 15:06

Рано или поздно перед каждым родителем встает вопрос покупки одежды для своего ребенка. И очень важно знать, как выбирать одежду, на что обращать внимание, что нужно учитывать, чего нельзя игнорировать и так далее. Перейдя по ссылке нашего магазина https://born2be.ua/, перед вами откроется огромный выбор детской одежды, отвечающий всем современным стандартам.

О чем нужно помнить при покупке детской одежды

Самое главное правило при выборе детской одежды - правильно подобранный размер. Для молодых родителей в диковинку будут темпы роста их чада, поэтому нужно знать, какой запас необходимо брать на разных возрастных этапах. Это позволит избежать покупки слишком большой одежды, которая будет свисать как мешок, или покупки одежды впритык, которая на второй месяц ношения уже будет слишком мала.

Перед тем как начать выбор размера, следует снять размеры с вашего ребенка. Лучше всего для этого подойдёт мерная лента. Измеряйте абсолютно все: рост, ширины плеч, бедра, грудной клетки, длину ног и стопы. Чем больше размеров вы снимите, тем больше вероятность покупки размера, необходимого вашему ребенку. С полученными замерами вы можете обратиться к продавцам-консультантам или сравнить их с размерными таблицами (сетками) на сайте нашего магазина.

Чаще всего на этикетках одежды либо в описании товара размер одежды указывается исключительно по росту, не учитывая разности объема грудной клетки у детей. Поэтому не будет лишним обратиться к консультантам во избежание неудобных ситуаций, если вещь окажется все-таки не по размеру.

Отличие выбора детской одежды от взрослой

Помимо трудностей с размером детской одежды вам придется столкнуться с существенным отличием принципов её выбора. Если взрослый человек может пожертвовать комфортом и практичностью одежды в пользу её эстетической составляющей, то с детской такая оплошность может дорогого стоить.

Безусловно, всем хочется, чтобы их ребенок выглядел красивее остальных, но лучше всего учитывать параметры комфорта. Выбирать одежду следует только ту, которую ваши дети будут носить с удовольствием, а иначе вы рискуете своими нервами и спокойствием.

Материал, используемый в детской одежде

В детской одежде допустимы только натуральные материалы. Все это необходимо для того, чтобы сохранить здоровье вашего ребенка на этапе, когда оно еще только формируется. Правильная циркуляция воздуха исключит возможность постоянной опрелости кожи, которая можете перерасти в хронические дерматологические заболевания.

Обязательно спрашивайте о материале одежды, если в описании или на фото упущен сей момент.