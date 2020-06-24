Зеленский в пятницу выйдет из самоизоляции

24 июня 2020, 16:15

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, выйдет из самоизоляции. Последние две недели он работал в особом режиме из-за коронавируса у его жены Елены Зеленской.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, 26 июня закончится двухнедельный срок особого режима работы.

"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила Мендель.

Отметим, на пятницу запланирован рабочий визит Зеленского в Херсонскую область. При этом сегодня президент уже выходил из Офиса и встречался с митингующими шахтерами, которым пообещал решить вопросы с задолженностью по зарплате.