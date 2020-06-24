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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
24 июня 2020, 16:15

Зеленский в пятницу выйдет из самоизоляции

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, выйдет из самоизоляции. Последние две недели он работал в особом режиме из-за коронавируса у его жены Елены Зеленской.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, 26 июня закончится двухнедельный срок особого режима работы.

"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила Мендель.

Отметим, на пятницу запланирован рабочий визит Зеленского в Херсонскую область. При этом сегодня президент уже выходил из Офиса и встречался с митингующими шахтерами, которым пообещал решить вопросы с задолженностью по зарплате.

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