В Украине вырастет максимальный размер пособия по безработице

24 июня 2020, 16:40

С 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице.

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Как отметили в пресс-службе Киевского городского центра занятости, сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2102 грн, а с 1 июля вырастет до 2197 грн.

Это означает, что те, кто получает максимальное пособие по безработице (8408 грн), с 1 июля будут получать 8788 грн в месяц.

Размер пособия по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума.

Что касается размера минимальной помощи по безработице, то он останется без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

По данным Киевского городского центра занятости, на 23 июня пособие по безработице в столице получали свыше 20 тысяч безработных, среди них минимальное, в размере 1000 гривен - 3400 безработных, а максимальное пособие по безработице - более 5900 человек (30% всех безработных).