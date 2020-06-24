В России количество зараженных коронавирусом выросло до 606 тысяч

24 июня 2020, 17:02

За минувшие сутки в России зафиксировано 7 165 новых инфицированных коронавирусом. Общее количество случаев заражения выросло до 606 043.

Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Из российских регионов больше всего новых случаев заболевания за сутки выявлено в Москве (+811 человек за сутки), Подмосковье (+507), Ханты-Мансийском автономном округе (+323), Петербурге (+218), Нижегородской области (+207).

За минувшие сутки от COVID-19 в России умерли 154 человека. Всего с начала эпидемии - 8503. Выздоровели 368 222 человека (+12 375 за сутки).

24 июня, в России прошел парад Победы в Москве на Красной площади, а также ряде российских городов. При этом российские ветераны, которые присутствовали на параде, в рамках мероприятий по защите президента РФ от коронавируса предварительно были помещены на карантин.