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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
24 июня 2020, 17:12

Директор НТРК «ИРТА» - Заслуженный журналист Украины

Профессионализм и преданность любимой работе. 20 лет борьбы за правду. Почетное звание «Заслуженный журналист Украины» сегодня получила директор Независимой Телерадиокомпании «ИРТА» Каролина Полтавская. Подробнее – в сюжете.

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