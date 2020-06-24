Профессионализм и преданность любимой работе. 20 лет борьбы за правду. Почетное звание «Заслуженный журналист Украины» сегодня получила директор Независимой Телерадиокомпании «ИРТА» Каролина Полтавская. Подробнее – в сюжете.
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24 июня 2020, 17:12
Директор НТРК «ИРТА» - Заслуженный журналист Украины
Профессионализм и преданность любимой работе. 20 лет борьбы за правду. Почетное звание «Заслуженный журналист Украины» сегодня получила директор Независимой Телерадиокомпании «ИРТА» Каролина Полтавская. Подробнее – в сюжете.
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