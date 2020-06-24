ГБР вызывает Порошенко на допрос

24 июня 2020, 18:00

Госбюро расследований вызывает на допрос экс-президента, народного депутата Петра Порошенко 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram-канале.

"Сообщение о вызове. В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753", - говорится в сообщении.

Порошенко ждут по адресу: г Киев, ул. Симона Петлюры, д. 15.

Сообщается, что явка обязательна и что при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как сообщалось ранее, уголовное производство №62019000000000753 зарегистрировано по факту возможного захвата государственной власти Порошенко. Оно открыто по заявлению экс-заместителя главы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

Ранее 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко. Его подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко. 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей. Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения для Порошенко на 1 июля.