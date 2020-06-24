Підприємства Луганщини з початку року погасили понад 29 млн гривень податкового боргу

24 июня 2020, 10:42

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-травня поточного року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 29,4 млн грн, в тому числі у травні 5,4 млн гривень.

Найбільші суми надходжень забезпечені до Державного бюджету – 22 млн грн, ще 7,4 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів. З них 4,1 млн грн та відповідно 1,3 млн грн протягом травня поточного року.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається пріоритетним напрямком роботи податкової служби. Адже своєчасно сплачені податки є запорукою добробуту усіх громадян та держави в цілому.