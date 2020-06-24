На Киевщине за сутки - 47 новых случаев коронавируса

24 июня 2020, 11:56

В Киевской области подтверждено 2332 случаев заболевания коронавирусом, за сутки - 47.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 24 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2332 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 192 детей 440 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 47", - говорится в сообщении.

Лабораторно подтверждены случаи в населенных пунктах Обуховского, Киево-Святошинского, Барышевского, Белоцерковского, Бориспольского, Броварского, Бородянского, Васильковского, Вышгородского, Иванковского, Макаровского, Мироновского, Кагарлыкского, Переяслав-Хмельницкого, Полесского, Рокитнянского, Ставищенского, Таращанского, Згуровского, Богуславского, Фастовского, Сквирского, Тетиевского, Яготинского районов.

На стационарном лечении находятся 263 пациента, в самоизоляции - 2 069.

Выздоровели 1 147 человек, из них 88 детей. За время пандемии умерли 47 человек.