24 июня 2020, 12:26 На западе Украины затопило больницу с больными COVID-19, проводится эвакуация Из-за непогоды в городе Галич Ивано-Франковской области затопило районную больницу. Сейчас проводят эвакуацию больных, однако есть определенные сложности. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram. Так, власти проинспектировала равнинную часть региона. По словам главы Кабмина, ситуация критическая. "Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектирует горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", - написал премьер. Твитнуть Загрузка... Загрузка...