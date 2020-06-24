Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
24 июня 2020, 12:26

На западе Украины затопило больницу с больными COVID-19, проводится эвакуация

Из-за непогоды в городе Галич Ивано-Франковской области затопило районную больницу. Сейчас проводят эвакуацию больных, однако есть определенные сложности.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Так, власти проинспектировала равнинную часть региона. По словам главы Кабмина, ситуация критическая.

"Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектирует горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", - написал премьер.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: