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Общественное мнение
Власть
24 июня 2020, 12:35

Минздрав готовится открывать вторую волну больниц для больных COVID-19

Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Максим Степанов.

«У нас не только растет количество инфицированных. У нас растет количество людей, которых ежедневно госпитализируют», - заявил он.

Кроме того, по словам министра, в Украине существенно растет количество госпитализаций людей с пневмонией.

Так, за последние сутки, 23 июня, протестовали 958 людей, которым диагностировали пневмонию и это новый антирекорд.

«Поэтому мы уже тщательно работаем над развертыванием второй волны наших больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией», - сказал Степанов.

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