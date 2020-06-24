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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
24 июня 2020, 13:42

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения

От начала суток вооруженные формирования Российской Федерации уже трижды обстреливали позиции украинских военных. От начала суток боевых потерь среди защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, после полуночи боевики начали обстреливать позиции Объединенных сил возле Широкиного. Они использовали минометы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вскоре российские оккупационные войска начали вести огонь по оборонительным укреплениям защитников у Старогнатовки со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, боевики активизировались на Луганском направлении. Они вели огонь по позициям ООС в районе Хутора Вольный. Во время обстрелов оккупанты применяли станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил задействовали против оккупантов не запрещены дежурные огневые средства и прекратили вооруженные провокации.

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