Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения

24 июня 2020, 13:42

От начала суток вооруженные формирования Российской Федерации уже трижды обстреливали позиции украинских военных. От начала суток боевых потерь среди защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, после полуночи боевики начали обстреливать позиции Объединенных сил возле Широкиного. Они использовали минометы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вскоре российские оккупационные войска начали вести огонь по оборонительным укреплениям защитников у Старогнатовки со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, боевики активизировались на Луганском направлении. Они вели огонь по позициям ООС в районе Хутора Вольный. Во время обстрелов оккупанты применяли станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил задействовали против оккупантов не запрещены дежурные огневые средства и прекратили вооруженные провокации.