"Укрзализныця" возобновляет движение электричек в Ивано-Франковской области

25 июня 2020, 16:18

"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение пригородных поездов в Ивано-Франковской области. Ранее в регионе были отменены электрички из-за наводнения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что из-за непогоды были повреждены 14 участков железнодорожной инфраструктуры. При этом по состоянию на утро, 25 июня, ликвидированы последствия на 9 таких участках. Все работы по восстановлению инфраструктуры планируют завершить сегодня до 22:00.

"Основные работы проводились в районе год Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Сейчас восстановительные работы завершены на гонках Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштын - Галич, Калуш - Бочаров и Заболотив - Видинев", - сообщили в УЗ.

Как отметили железнодорожники, первый поезд Коломыя-Снятин будет отправлен уже в 20:16. Завтра будет восстановлено движение поезда Ивано-Франковск-Яремче.

Напомним, из-за масштабных наводнений в Ивано-Франковской области отметили пригородные поезда:

Коломыя - Снятын;

Снятын - Коломыя;

Ворохта - Ивано-Франковск;

Ивано-Франковск - Ворохта.