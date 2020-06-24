Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
25 июня 2020, 17:37

Россия удерживает почти 100 украинских политзаключенных из Крыма

По состоянию на сегодня Украине известно о почти сотне незаконно удерживаемых российскими властями жителей оккупированного Крыма. Большинство из них составляют крымские татары.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, сообщает Офис президента Украины.

По данным постоянного представительства Украины, сейчас 94 украинских политзаключенных находятся на территории России и оккупированного Крыма. Около 70 политзаключенных - это представители крымскотатарского народа.

Кориневич отметил, что вопрос освобождения украинских политзаключенных постоянно нарушается украинскими властями на международном уровне.

"И, по нашему мнению, действительно важно принять законодательное регулирование и принять закон, который бы касался гарантий социальной и правовой защиты со стороны государства политических заключенных, пленных и их семей", - добавил он.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: