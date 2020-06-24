Большинство регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей. Соответствуют критериям Министерства здравоохранения лишь 12 регионов.
Об этом сообщили в Кабинете министров.
Согласно данным правительства, не соответствуют критериям Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области. При этом Закарпатская область не соответствует сразу трем из четырех критериев.
Сразу в семи регионах превышен показатель динамики заболеваемости:
Киев - 34,37%;
Киевская область - 42,05%;
Одесская область - 73,97%;
Ивано-Франковская область - 12,97%;
Закарпатская область - 10,61%;
Тернополь область - 11,37%;
Ровенская область - 75,64%.
Еще в пяти регионах превышен показатель выявления коронавируса:
Волынская область - 19,36%;
Львовская область - 19,24%;
Закарпатская область - 14,58%;
Черновицкая область - 11,72%;
Ровенская область - 23,41%.
В четырех областях было проведено недостаточное количество тестов на коронавирус:
Луганская область - 18,96;
Донецкая область - 23,48;
Николаевская область - 19,19;
Одесская область - 23,06.
В Закарпатской области также превышена загруженность больничных кроватей - 61,75%.
Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:
загруженность мест в больницах менее 50%;
проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.