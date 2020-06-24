Большинство регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

25 июня 2020, 18:00

В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей. Соответствуют критериям Министерства здравоохранения лишь 12 регионов.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

Согласно данным правительства, не соответствуют критериям Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области. При этом Закарпатская область не соответствует сразу трем из четырех критериев.

Сразу в семи регионах превышен показатель динамики заболеваемости:

Киев - 34,37%;

Киевская область - 42,05%;

Одесская область - 73,97%;

Ивано-Франковская область - 12,97%;

Закарпатская область - 10,61%;

Тернополь область - 11,37%;

Ровенская область - 75,64%.

Еще в пяти регионах превышен показатель выявления коронавируса:

Волынская область - 19,36%;

Львовская область - 19,24%;

Закарпатская область - 14,58%;

Черновицкая область - 11,72%;

Ровенская область - 23,41%.

В четырех областях было проведено недостаточное количество тестов на коронавирус:

Луганская область - 18,96;

Донецкая область - 23,48;

Николаевская область - 19,19;

Одесская область - 23,06.

В Закарпатской области также превышена загруженность больничных кроватей - 61,75%.

Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.