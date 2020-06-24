Новый антирекорд: в Украине за стуки – 994 новых случая COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 606766, методом ИФА - 163941.
Всего заболевание подтверждено у 2936 детей и 6346 медиков. В госпитализации нуждались 10870 человек, в подключению к аппарату ИВЛ - 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3850 медработников.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 1753 (1091 выздоровел)
Волынская обл. - 2024 (605 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1069 (893 выздоровели)
Донецкая обл. - 399 (150 выздоровели)
Житомирская обл. - 1337 (688 выздоровели)
Закарпатская обл. - 2454 (864 выздоровели)
Запорожская обл. - 561 (401 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. - 2171 (1083 выздоровели)
Киев - 4613 (1473 выздоровели)
Киевская обл. - 2373 (1185 выздоровели)
Кировоградская обл. - 636 (524 выздоровели)
Луганская обл. - 75 (54 выздоровели)
Львовская обл. - 4627 (712 выздоровели)
Николаевская обл. - 377 (273 выздоровели)
Одесская обл. - 1465 (569 выздоровели)
Полтавская обл. - 301 (267 выздоровели)
Ривненская обл. - 3248 (1623 выздоровели)
Сумская обл. - 277 (195 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1815 (1102 выздоровели)
Харьковская обл. - 1947 (977 выздоровели)
Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 645 (515 выздоровели)
Черкасская обл. - 616 (431 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4531 (1763 выздоровели)
Черниговская обл. - 506 (145 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.