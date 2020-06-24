"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск. Такое решение было принято в связи со смягчением карантина в городе.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Отмечается, что сейчас восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712/711 Киев - Константиновка и №126/125 Киев - Константиновка.
Также возобновлены остановки пригородных поездов:
№6018 Фенольная - Лиман;
№6225 Святогорск - Краматорск;
№6002 Славянск - Святогорск;
№ 6208 Славянск - Курдюмовка;
№6231 Святогорск -Скотувата;
№6244 Скотувата - Близнецы;
№6251 Близнецы - Скотувата;
№6072 Скотувата - Славянск;
№6004 Константиновка - Святогорск;
№6249 Лиман - Фенольная;
№6219 Лиман - Близнецы.
Напомним, 6 июня была приостановлена продажа билетов на поезда в Славянск в связи с ужесточением карантина.