У податковій Луганщини відбувся брифінг щодо податкового боргу та заборгованості з ЄВ

25 июня 2020, 11:30

Сьогодні для журналістів регіональних ЗМІ відбувся брифінг начальника Головного управління ДПС у Луганській області Ольги Височиної.

Захід був присвячений одній з найбільш актуальних тем – податковому боргу та заборгованості з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також змінам у законодавстві з зазначених питань.

Очільниця податкової розпочала свій виступ з показників, які на сьогоднішній день утворились по податковому боргу.

«Станом на 1 червня поточного року податковий борг до зведеного бюджету в цілому по Луганській області становить 3 млрд 487 млн грн, з яких борг банкрутів – 551 млн грн або 16 відсотків, – наголосила Ольга Височина. – По підконтрольній території області заборгованість обліковується по 6 тис. 920 суб’єктам господарювання у загальній сумі 1 млрд 472 млн гривень».

За словами керівника відомства, 2 тис. 408 платників мають незначні суми податкового боргу, розмір якого не перевищує 1 тис. гривень. Проте сумарна заборгованість цієї категорії суб’єктів господарювання складає 0,7 млн гривень.

Ольга Височина розповіла журналістам, що значною є сума боргу зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Станом на 1 червня поточного року борг в цілому по області становить 2 млрд 171 млн гривень. На підконтрольній території 9 тис. 34 платника мають недоїмку зі сплати єдиного внеску у загальній сумі 481,1 млн гривень. Найбільші суми заборгували підприємства вугільної галузі та комунальної сфери.

Ольга Височина зазначила, що за результатами проведеної Головним управлінням ДПС у Луганській області роботи з погашення податкового боргу за січень – травень 2020 року до зведеного бюджету надійшло 29,4 млн гривень. Надходження від заходів стягнення в рахунок скорочення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в поточному році склали 12,1 млн гривень.

Наприкінці брифінгу Ольга Височина повідомила про зміни у законодавстві та закликала платників податків працювати виключно у законодавчому полі та своєчасно сплачувати до бюджету податки та збори.