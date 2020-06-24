25 июня 2020, 12:32 В украинский протокол лечения COVID-19 внесли новый препарат Министерство здравоохранения Украины внесло в протокол лечения пациентов с COVID-19 препарат дексаметазон. Ранее британские ученые заявили, что этот препарат снижает смертность от коронавируса. Об этом на брифинге 25 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает hromadske. Так, вчера, 24 июня, на заседании рабочей группы обновили стандарты оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. «Было принято решение о внесении препарата «Дексаметазон» в наш клинический протокол — каким образом лечить, как применять», — заявил министр. Напомним, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая. Твитнуть Загрузка... Загрузка...