СБУ завершила расследование дела против Стерненко

25 июня 2020, 13:37

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу о самозащите экс-лидера «Правого сектора» в Одессе Сергея Стерненко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено. Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой. Ровно две недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня, даже когда мы не успели обжаловать ни меру пресечения, ни само подозрение, «следствие» заканчивают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападения на меня», - написал он.

По словам Стерненко, за это время не было проведено никаких следственных действий. «При том, что когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий», – подчеркнул активист.

Он также напомнил, что апелляция на его арест будет рассматриваться 26 июня.

Напомним, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.