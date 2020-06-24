На Прикарпатье стихия уничтожила 110 км автодорог и 90 мостов

25 июня 2020, 14:02

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Также отмечается, что в Закарпатской области на участке дороги Н-09 (Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатын - Бибрка - Львов), которая была подтоплена рекой Тиса, уже обеспечен сквозной проезд, а на нескольких участках - с ограничением.

«На всех аварийных участках подтопления автодороги Н-09 работает техника для очистки дорожного полотна и ликвидации последствий стихии», - говорится в сообщении.

По этой же дороге в Галиче перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр. При этом восстановлен проезд через Микуличин.

В Укравтодоре призывают водителей по возможности воздержаться от поездок, поскольку дожди не прекращаются, а в горах возможны селевые потоки, оползни, выход рек и ручейков из берегов.

В Укравтодоре также предупреждают и о том, что из-за смещения горных пород на автодороге Р-24 (Татаров - Каменец-Подольский) перекрыто движение вблизи Буковецкого перевала.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.