Російські окупанти штучно провокують спалах коронавірусу на Сході України.

26 июня 2020, 12:44

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

Окупаційні адміністрації «Л/ДНР» умисно створюють ризик масштабного спалаху епідемії коронавірусу на території України.

Так, на тлі пандемії короновірусу 24 червня, одночасно з парадом Перемоги у Москві, відбулися військові паради у самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Варто зазначити, що ці паради відвідали багато місцевих мешканців, які прийшли подивитися на «театральне видовище», а з т.зв. «державних» підприємств, автобусами організовано завезли велику кількість цивільних осіб. За оцінкою спостерігачів місії ОБСЄ на військових парадах в окупованих Донецьку і Луганську були присутні близко 8 тисяч глядачів, з числа місцевого населення.

Особливістю проведення парадів було нехтування правилами карантину в умовах епідемії коронавірусу – присутні військовослужбовці та цивільні,у більшості своїй, не мали медичних масок і антисептиків, які б унеможливили поширення інфекції.

Крім того, звертаю увагу на той факт, що паради відбулися на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в самопроголошених «республіках».

На окупованій Донеччині кількість людей, які захворіли на COVID-19 досягла 1069, за останню добу зареєстровано 15 нових випадків. В свою чергу, на окупованій Луганщині заявляють про 494 випадки захворювання на коронавірус, за добу там зареєстровано 20 нових випадків. Для порівняння, на підконтрольній Україні території Луганської області, зафіксовано 75 інфікованих. Тобто, попри загрозливу епідеміологічну ситуацію, попри високу завантаженість реанімаційних відділень, і попри той факт, що кілька міст «ЛНР» потерпають від коронавірусу і там введено надзвичайний стан, окупанти проводять військові паради, причому із залученням місцевого цивільного населення.

Особлива небезпека цих парадів полягала в тому, що в окупованому Луганську у військових колонах марширували неповнолітні особи – представники т.зв. «юнармії» та вихованці «кадетського козачого корпусу». Тобто, окупаційна влада свідомо створила ризик масового зараження найбільш вразливих верств населення.

Водночас, терористи продовжують блокувати контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування. За інформацією ГІ «Права справа», послаблення режиму блокування почнеться за тиждень. Таким чином, на мою думку, окупанти свідомо провели масові паради, аби заразити якомога більшу кількість людей, а за 10-14 днів (інкубаційний період коронавірусу), відкриють пропуск через КПВВ і велика кількість потенційно інфікованих коронавірусом жителів ОРДЛО, почне масово в’їжджати в Україну.

До початку епідемії, КПВВ перетинали в середньому від 10 до 30 тисяч мешканців ОРДЛО на добу. Якщо наразі ці люди почнуть переміщуватися в Україну, є загроза штучного погіршення епідеміологічної ситуації на контрольованих ЗСУ територіях Донецької, Луганської областей. Це райони, де зареєстрована найбільша кількість вимушених переселенців і саме в ці райони найбільша кількість мешканців ОРДЛО їздить за пенсіями та іншими соцвиплатами. Заходи, які проводяться на КПВВ, зокрема температурний скринінг, не дають об’єктивної картини щодо кількості уражених і не дозволяють виявити потенційних переносників інфекції.

Варто зазначити, що на підконтрольній Україні частині Луганської області фактично відсутні підготовлені місця для обсервації, а якщо вони й існують, то не відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам. Таким чином, на його думку, є ризик, що вже за два тижні Україна може «захлинутися» від епідемії коронавірусу.

Водночас, переконаний, що якщо Україна не відкриє КПВВ зі свого боку, Росія та «Л/ДНР», як у Мінському форматі, так і на міжнародній арені, звинуватять офіційний Київ у штучному провокуванні т.зв. «гуманітарної кризи». Тобто, фактичній забороні Києвом отримувати пенсії та соціальні виплати жителям ОРДЛО і створенні жорсткого контролю за переміщенням осіб.

Крім того, наведу ще один аргумент на користь спланованої операції з розповсюдження COVID-19 на Україну.

З 25 червня окупаційна влада відкрила КПВВ і спростила процедуру перетину цивільного населення «Л/ДНР» на територію Росії – третьої країни у світі за кількістю уражених і померлих від коронавірусу. Переміщення людей відбувається організованими групами й автобусами. Офіційна причина – участь людей в референдумі щодо змін до Конституції РФ. Після повернення цих людей назад в ОРДЛО, їх не відправлять на примусову двотижневу обсервацію, адже «уряди» «Л/ДНР» скасували цей режим. Це ще один доказ штучного ураження цивільного населення, яке пізніше буде «штурмувати» українські КПВВ, вимагаючи виплати пенсій і соцнарахувань.

Нагадаю, наприкінці травня окупаційна «влада» «Л/ДНР» ухвалила рішення про тимчасове припинення функціонування КПВВ на лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Таким чином, Росією створюється ситуація щодо штучного погіршення епідеміологічної ситуації як на тимчасово окупованій, так і на підконтрольній Україні території. І Кремль з бойовиками використають це для тиску на українську сторону. Тобто, з одного боку, Київ будуть звинувачувати в погіршенні гуманітарної складової, а з іншого – Україна ризикує отримати масштабний спалах COVID-19.

Тим часом за минулу добу в Україні зафіксовані 1109 нових випадки інфікування коронавірусом. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не виключив поновлення в Україні жорсткого карантину.