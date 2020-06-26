Партия «Голос» лишила Вакарчука депутатских полномочий

26 июня 2020, 15:14

Сегодня, 26 июня, на внеочередном съезде партии «Голос» делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука, сообщает пресс-служба политсилы.

«К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать «Голосу» остается, я готов делать это и в дальнейшем», - сказал Вакарчук обращаясь к делегатам.

После прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а ко фракции «Голоса» присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.

Напомним, 18 июня Верховная Рада отказалась прекращать депутатские полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, который 11 июня объявил о сложении мандата.

После этого Вакарчук вышел из состава фракции «Голос».