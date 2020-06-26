26 июня 2020, 15:44

Министерство здравоохранения обновило список стран со значительным распространением COVID-19. В "красной зоне" оказались 54 государства.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Странами с широким распространением COVID-19 считаются те, в которых количество активных случаев заражения составляет более 40 человек на 100 тысяч населения. После их посещения необходимо проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию.

Среди стран "красной" зоны - Соединенные Штаты, Бельгия, Россия, Португалия, Франция, Израиль, Канада, Египет, Молдова, Испания, Швеция и Великобритания.

По обновленным данным, Украина также попала в "красную зону". Показатель на 100 тысяч населения - 50,6 случаев.

Отметим, что люди, прибывающие в Украину с "зеленой зоны", могут не проходить двухнедельную самоизоляцию.

В то же время, иностранцы из всех стран должны иметь полис медицинского страхования.