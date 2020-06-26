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Общественное мнение
Политика
26 июня 2020, 16:11

Лукашенко хочет "решительно" изменить Конституцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает представленные ему несколько вариантов обновленной Конституции страны недостаточно решительными.

Об этом он заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия", сообщает БЕЛТА.

"Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что изменения в основной документ страны можно внести за два года.

В то же время Лукашенко убежден, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.

Как сообщалось, парламент Беларуси назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020 года.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переноситься, несмотря на эпидемию коронавируса. По его словам, они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

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