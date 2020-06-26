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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
26 июня 2020, 16:38

Зеленский обещает налоговую поддержку туристической отрасли

Верховная рада Украины может установить налоговую поддержку туристической отрасли. Соответствующий закон могут принять до 15 июля.

Об этом на брифинге в Херсоне заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о налогах на туризм, но он "не хочет забегать наперед".

"Мы рассматриваем очень важный законопроект, который, я уверен, мы успеем проголосовать в Верховной Раде до 15 июля, пока депутаты работают… это такой небольшой анонс - мы будем помогать и налогами также внутреннему туризму", - отметил Зеленский.

Он также анонсировал, что в ближайшее время правительство представит большую программу по развитию туризма.

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