Зеленский обещает налоговую поддержку туристической отрасли

26 июня 2020, 16:38

Верховная рада Украины может установить налоговую поддержку туристической отрасли. Соответствующий закон могут принять до 15 июля.

Об этом на брифинге в Херсоне заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о налогах на туризм, но он "не хочет забегать наперед".

"Мы рассматриваем очень важный законопроект, который, я уверен, мы успеем проголосовать в Верховной Раде до 15 июля, пока депутаты работают… это такой небольшой анонс - мы будем помогать и налогами также внутреннему туризму", - отметил Зеленский.

Он также анонсировал, что в ближайшее время правительство представит большую программу по развитию туризма.