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Общественное мнение
Власть
26 июня 2020, 17:46

В Минздраве могут провести допотбор на должность главы Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав может провести дополнительный добор на должность главы Национальной службы здоровья. Полноценный конкурс на эту должность сейчас провести невозможно из-за карантина.

Об этом пресс-служба министерства сообщила в Telegram.

Указано, что Степанов принял участие в заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"На сегодня мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, что кандидатура на главу НСЗУ не определена. Есть большая вероятность того, что будет объявлен дополнительный отбор, соответственно, после этого будет определен победитель", - сказал министр.

Он пояснил, что полноценный конкурс провести не удастся из-за карантина. Поэтому сейчас возможен только добор на должность и подписание контракта с победителем на время карантина, а после его завершения должен состояться полноценный конкурс.

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