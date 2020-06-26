НАТО получило запрос Украины на помощь в борьбе с последствиями наводнения

26 июня 2020, 18:00

Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы (EADRCC) получил запрос от Украины о предоставлении помощи в ликвидации последствий разрушительного наводнения, поразившего западные области страны.

Такое сообщение обнародовано на сайте Североатлантического альянса.

«25 июня Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы получил запрос на международную помощь от Украины. Масштабное наводнение в Западной Украине вызвало большой вред для критической инфраструктуры и несет угрозу жизни людей. На данный момент наводнение разрушило 110 километров дорог и 90 мостов», - говорится в сообщении.

В то же время Альянс продолжает оказывать помощь Украине также в борьбе с COVID-19.

В рамках усилий НАТО по многостороннему ответу на кризис коронавируса Эстония только осуществила поставку критически важных медицинских грузов для стран-партнеров - в Грузию, Черногорию, Северную Македонию и Украину.

Согласно обнародованному сегодня сообщению НАТО, медицинские поставки включают средства дезинфекции, постельное белье и матрасы для больниц, одеяла и тому подобное. В Украину было направлено 1500 бутылей-распылителей с жидкостью для дезинфекции рук и 1000 литров жидкости для проведения дезинфекции наружных поверхностей в больницах.

Как отмечается, эти грузы были направлены странам-партнерам через механизм гражданской защиты ЕС при тесном взаимодействии с Евроатлантическим координационным центром реагирования на катастрофы.