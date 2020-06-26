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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Культура / Региональные
26 июня 2020, 16:44

В Лисичанске поздравили гордость города - талантливую молодежь

В преддверии дня молодежи в Лисичанске поздравили гордость города. Врачи, пожарные, полицейские и все те, кто преданно и неустанно работает в интересах своей Родины. С молодыми талантами знакомилась и наша съемочная группа.

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