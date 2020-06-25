Боевики совершили 7 обстрелов на Донбассе, ранен военный

26 июня 2020, 10:53

25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко Хутора Вольный враг в обед дважды обстрелял опорные пункты ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В вечернее время агрессор активизировался вблизи Крымского, где применил автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке, а у Широкино захватчики дважды провоцировали украинских защитников из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии военные применили дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское. Украинские подразделения подавили активность противника.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.