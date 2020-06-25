26 июня 2020, 12:18 На одном из рынков Киева обнаружили вспышку коронавируса На одном из рынков Киева обнаружили вспышку коронавируса. В частности, ее зафиксировали на вещевом рынке "Троещина". Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина. "Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся на самоизоляции", - отметил глава столицы. По его словам, Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. Кличко добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка. Твитнуть Загрузка... Загрузка...