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Общественное мнение
Происшествия
26 июня 2020, 12:18

На одном из рынков Киева обнаружили вспышку коронавируса

На одном из рынков Киева обнаружили вспышку коронавируса. В частности, ее зафиксировали на вещевом рынке "Троещина".

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся на самоизоляции", - отметил глава столицы.

По его словам, Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. Кличко добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

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