Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
30 июня 2020, 13:32

Зеленский о вспышке COVID-19 в Украине: медицина должна быть готова ко всему

В Закарпатской области более 70% коек медицинских учреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне и правительство уже занялось этим вопросом.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на совещании, передает пресс-служба Офиса президента.

В настоящее время имеются кровати для почти 30 тысяч больных, а аппаратов искусственной вентиляции легких используется немного, они есть в достаточном количестве.

Также на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что Львовская область десятый день лидирует по числу больных коронавирусом. За сутки заразились еще 143 человека и трое человек скончались.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: