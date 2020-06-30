За фактом аварії на шахті «Привільнянська» розпочато кримінальне провадження

30 июня 2020, 13:40

За процесуального керівництва Лисичанської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області, встановлюються обставини загибелі та травмування гірників на шахті «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля».

Встановлено, що 29 червня 2020 року на шахті під час виконання робіт на глибині 140 метрів стався обвал породи. Внаслідок аварії підземний електрослюсар отримав смертельні тілесні ушкодження, прохідника госпіталізовано до медичного закладу з травмами нижніх кінцівок.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Причини інциденту будуть встановлені після проведення ряду судових експертиз.

Хід досудового розслідування кримінального провадження перебуває на контролі керівництва прокуратури Луганської області.

Прес-служба прокуратури Луганської області