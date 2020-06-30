Вступ 2020: «гарячі лінії» та приймальня громадян розпочинають роботу 30 червня

30 июня 2020, 14:36

Із 30 червня в Міністерстві освіти і науки розпочнуть роботу консультативні телефонні лінії та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2020 року.

Вони працюватимуть до 15 вересня включно.

Звернувшись на консультативні телефонні лінії чи особисто у приймальню громадян, абітурієнти зможуть отримати всі роз’яснення щодо вступу до закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти.

Крім того, на сайті МОН створено окремий розділ, де вступники можуть знайти відповіді на найпоширеніші запитання, покрокові інструкції, інфографіки, документи тощо.

Також із початку року відповіді на відповідні питання оперативно надаються через сторінку Вступ 2020 на Facebook. На каналі МОН в YouTube буде розміщено серію відеороз'яснень щодо особливостей цьогорічного вступу.

Приймальня громадян працюватиме у приміщенні Міністерства освіти і науки за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 у пн-чт 9:00 – 18:00, у пт 9:00 – 16:45.