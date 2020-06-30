Киев и 14 регионов не готовы к ослаблению карантина

30 июня 2020, 15:00

По состоянию на 30 июня 14 регионов Украины и город Киев не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина г.Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.