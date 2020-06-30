30 июня 2020, 15:38

Пропуск граждан на линии разграничения осуществляется только в Станице Луганской, поскольку оккупанты продолжают блокировать КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое».

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ «Марьинка», а с 28 июня КПВВ «Новотроицкое». Пропуск осуществляется только в «Станице Луганской», - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, вчера, 29 июня, КПВВ «Станица Луганская» пересекли более 800 человек.

Как сообщалось, Украина с 10 июня возобновила работу КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области и «Марьинка» в Донецкой области. Также с 22 июня был возобновлен пропуск на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.

Оккупанты сначала отказывались осуществлять пропуск граждан, однако позже открыли некоторые КПВВ.

Вместе с тем в воскресенье, 28 июня, в Госпогранслужбе проинформировали, что оккупанты заблокировали КПВВ в Донецкой области и не пропускают граждан.