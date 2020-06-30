С 1 июля в Украине вступает в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

30 июня 2020, 17:00

1 июля 2020 года вступает в силу Закон от 22.11.2018 № 2617-VIII, которым вводится уголовная ответственность. Штрафы за пьяное вождение будут увеличены до 51 тысячи гривен, а лишение права управления станет возможным на срок до трех лет.

Теперь 130-я статья административного кодекса стала дополнением статьи 286 уголовного кодекса. То есть ранее административное правонарушение — управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения — теперь станет уголовным проступком. Сообщает Информатор.

Уголовный кодекс будет дополнен статьей 286-1, согласно которой нарушители наказываются штрафом от 17 тысяч до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет следующие нарушения:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов,

отказ лица, которое управляет транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенные медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

Те же действия, совершенные повторно, наказываются штрафом в размере до 51 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.