Очередной Согласительный Совет руководителей депутатских фракций и групп прошел в стенах украинского парламента. О планах работы народных избранников на текущую сессионную неделю - подробнее в материале наших киевских корреспондентов
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30 июня 2020, 17:36
О планах работы народных избранников на текущую сессионную неделю: подробно
Очередной Согласительный Совет руководителей депутатских фракций и групп прошел в стенах украинского парламента. О планах работы народных избранников на текущую сессионную неделю - подробнее в материале наших киевских корреспондентов
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