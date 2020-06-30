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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Экономика
30 июня 2020, 16:44

Украинцы на карантине сократили долги за коммуналку

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец мая 2020 года составила 59,9 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (63,2 млрд грн).

По состоянию на 31 мая задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 23,9 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 18,8 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,0 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 млрд грн.

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