ПФУ назвал новый размер пенсий после увеличения прожиточного минимума

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.
Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как отметили в пресс-службе, для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за стаж.
Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.
Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, которая рассчитывается от прожиточного минимума.
Перерасчет произведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля, добавили в пресс-службе.