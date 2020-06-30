Глава Попаснянской райгосадминистрации рассказал, почему решил ликвидировать отдел образования

30 июня 2020, 10:14

Это решение, по словам Романа Власенко, зрело уже давно. Реорганизовать отдел он планировал уже тогда, когда его только назначили на должность.

Об этом пишет popasnaya.city

«Мне нужно было время для того, чтобы изучить и проанализировать работу отдела, собрать информацию о том, что вообще происходит в сфере образования района. В результате мои опасения подтвердились - на сегодняшний день это одна из самых проблемных сфер деятельности Попаснянской райгосадминистрации», - рассказал Роман Власенко.

Он отметил, что ряд решений, которые принимались его предшественником, либо были инициированы, когда он возглавил райгосадминистрацию первый раз, фактически выполнялись плохо, либо вовсе провалены.

«Покидая должность, я оставил в «наследство» ряд готовых проектов: строительство стадиона в школе № 1, капитальный ремонт многопрофильной гимназии № 25, ремонт Горской многопрофильной гимназии и опорной школы № 5 в Золотом. Все эти проекты финансировались из Государственного фонда регионального развития», - рассказывает глава райгосадминистрации.

Он подчеркивает, что сейчас, когда прошло уже практически три года, стадион так и не достроен. В гимназии № 25 проект завершился, но на это понадобилось слишком много времени. Есть претензии и к ремонту Горской гимназии. А по ремонту школы в Золотом так и вовсе открыты уголовные дела - половина работ не выполнена, качество этих работ ужасное.

«На эту школу уже после кое-как реализованного проекта ГФРР дважды выделяли немалые суммы и даже на 2020 год предусмотрено финансирование, начаты ремонтные работы. Такой подход меня не устраивает», - говорит Роман Геннадиевич.

Как пример, он привел две проблемы, над решением которых пришлось работать недавно.

В филиале Горской многопрофильной гимназии, который находится в Горск-Ивановке, отремонтировали помещения под детский сад. Был назначен директор этого заведения. В сам ремонт вложили миллионы гривен из районного бюджета. Для оснащения приобретена мебель и прочее. Но уже больше года детский сад не работал. Для того, чтобы организовать его работу, главе райгосадминистрации хватило двух недель.

Похожая ситуация наблюдается в Мирной Долине. Там капитально отремонтировали пищеблок школы, подготовили скважину для обеспечения бесперебойного водоснабжения. Тем не менее, нормальное питание детей в 2019-2020 учебном году не было организовано. Сам пищеблок не работает и используется как склад. Запланировано, что с нового учебного года пищеблок будет введен в эксплуатацию.

Не устраивает главу райгосадминистрации и ситуация с существующим подходом к организации отопления в учреждениях образования района. Многие объекты передали частным инвесторам, которые установили свои котельные и предоставляют услуги отопления. Но единого подхода к работе нет, не во всех объектах установлены приборы учета тепла, а цена на отопление в разных учреждениях района разнится от 1600 гривен до 2800 гривен за 1 Гкал.

«По некоторым объектам решение об утверждении тарифа принимала лично начальник отдела образования. Такие тарифы должны принимать органы местного самоуправления, их исполнительные органы. Этот вопрос изучается, и в администрации проведут служебное расследование», - говорит Роман Власенко.

Также он рассказал, что имеются жалобы от представителей подрядных организаций, которые указывают на то, что злоупотребление служебным положением было и в вопросе лоббирования интересов отдельных компаний, предоставляющих услуги по отоплению. По одному из таких фактов уже сейчас ведется дисциплинарное расследование.

Отдельной темой является работа отдела образования со средствами государственного бюджета.

Собрана статистика освоения средств госбюджета за последние годы. По словам главы администрации, в 2018 году не использовали порядка 3 миллионов гривен, выделенных на приобретение мебели, дидактических материалов, оснащение школ и прочее. Эти деньги пришлось вернуть обратно в госбюджет. В 2019 году сумма неосвоенных средств составила чуть больше миллиона гривен.

«Когда я был руководителем райгосадминистрации в 2015-16 годах, у нас такой проблемы не было в принципе», - отмечает Роман Власенко. Ярким примером отсутствия системной работы в направлении освоения государственных средств, по его словам, является то, что когда, согласно постановлению Кабинета министров Украины, распределялись средства для реконструкции и оснащения пищеблоков школ по всей Украине, Попаснянский район не попал в этот перечень. Луганская область представлена порядка 100 объектами, где предусматривается реконструкция. Когда Роман Власенко начал разбираться и искать причину, оказалось, что районный отдел образования просто не подал свои предложения. «Оказывается у нас все хорошо!» - Прокомментировал ситуацию глава администрации.

Практически по всем школам провалена работа по обеспечению пожарной безопасности. В большинстве школах отсутствует пожарная сигнализация, защита от молний, средства индивидуальной защиты, не обработаны чердачные помещения.

Роман Геннадиевич самостоятельно проанализировал результаты внешнего независимого тестирования выпускников школ города за последние 4 года. За основу были взяты результаты тестирования по математике, истории Украины, украинскому языку и литературе. В итоге выяснилось, что если по истории и украинскому языку ситуация боле менее нормальная, то по всем школам проблемы с математикой. «Мы из года в год имеем тенденцию увеличения количества детей, которые не набирают 100 баллов на тестировании и, соответственно, уменьшения количества детей, которые набирают 180 и более баллов. Это уже тенденция и с этим нужно что-то делать», - резюмировал глава администрации.

Учитывая все вышесказанное, главой администрации принято распоряжение № 815 от 17 июня 2020 года «О внесении изменений в структуру Попаснянской район­ной государственной администрации». Это начало реорганизации системы управления сферой образования. Согласно распоряжению, отдел образования райгосадминистрации прекращает свое существование как юридическое лицо. Всех сотрудников уже преду­предили об увольнении. В результате будет создан отдел культуры, спорта и образования. «Я буду назначать нового, более ответственного, честного и компетентного человека, который сможет организовать работу в сфере образования на надлежащем уровне», - говорит Роман Власенко.

По его словам, порядка 90 процентов сотрудников отдела образования сохранят работу, просто будут трудиться уже на другой должности и в новом статусе. Таким образом, специалисты нового отдела будут ответственны только за качество образовательного процесса, методологическое и методическое обеспечение. Для того чтобы организовать хозяйственную и финансовую деятельность учреждений образования будет создано коммунальное учреждение «Централизованная бухгалтерия». Положение об этом учреждении уже разработано, проводится инвентаризация и в середине июля новое юридическое лицо начнет свою работу.

«Мы разделим функции управления сферы образования и хозяйственно-финансовой деятельности. Ответственными будут разные люди. Одни будут заниматься успеваемостью детей, а другие финансово-хозяйственными делами», - подытожил Роман Власенко.