За минулу добу нових захворювань на COVID-19 в області не зафіксовано. Одна людина одужала

30 июня 2020, 10:26

За весь час досліджень на Луганщині це захворювання лабораторно підтверджене у 80 осіб.

З них одужали – 59; лікуються – 21 (5 – на стаціонарі: 1 – у КНП «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання», 4 – КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня»; 16 – амбулаторно).

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 3,03%.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 30 червня (09:00) в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 706 нових випадків. Загалом проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.