Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
30 июня 2020, 10:40

В Раде появился еще один новый нардеп

Депутат Верховной рады Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Евтушок зашел в Раду вместо Ольги Бельковой.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, депутат принес присягу с трибуны ВР.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа", - отметил парламентарий.

Так, ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка в ходе очередного заседания 25 июня. Он является членом политической партии "Батькивщина", в избирательный список которой включен под №25.

Отметим, он был нардепом в парламенте предыдущего созыва.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: