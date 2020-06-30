В Раде появился еще один новый нардеп

30 июня 2020, 10:40

Депутат Верховной рады Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Евтушок зашел в Раду вместо Ольги Бельковой.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, депутат принес присягу с трибуны ВР.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа", - отметил парламентарий.

Так, ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка в ходе очередного заседания 25 июня. Он является членом политической партии "Батькивщина", в избирательный список которой включен под №25.

Отметим, он был нардепом в парламенте предыдущего созыва.