Не обрали спосіб оподаткування під час реєстрації – ви на загальній системі

30 июня 2020, 11:33

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. З моменту взяття на облік платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.

Усі платники податків підлягають взяттю на облік у контролюючих органах, незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того чи іншого податку та збору. При цьому, взяття на облік платників контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, які проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами.

Обмін відомостями (запитами) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами Центрального контролюючого органу.

Порядок обліку платників податків і зборів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 зі змінами та доповненнями.