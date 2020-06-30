На Луганщині екс-керівник медзакладу та директор підрядної організації підозрюються у заволодінні коштами комунальної установи

01 июля 2020, 09:12

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області колишньому головному лікарю одного з районних територіальних медичних об’єднань області та директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що у липні 2017 року керівник медзакладу та директор підрядної організації організували злочинну схему заволодіння грошовими коштами комунальної установи. Під час проведення ремонтних робіт з електропостачання пологового та хірургічного відділення центральної районної лікарні службові особи придбали необхідне обладнання за значно завищеною вартістю, склавши завідомо неправдиві офіційні документи.

Суб’єкту господарювання-посереднику були надлишково сплачені грошові кошти у сумі понад 440 тис. грн, що становить майже половину усієї вартості ремонтних робіт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Луганській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Національної поліції України.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Луганської області