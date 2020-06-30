Боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, ранены 2 военных

01 июля 2020, 10:00

За минувшие сутки, 30 июня, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, 30 июня наши защитники ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня у противника было еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.